باحث سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: وجود «الناتو» في العراق ضروري لدعم مكافحة الإرهاب

قال نبيل الغزاوي، الباحث السياسي، إنّ العراق لا يزال بحاجة لقوات مشورة ومساعدة، لمُواصلة جهوده في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أنّ وجود عناصر «الناتو» في العراق، لتقديم خدمات استشارية مهمة هناك.

مناطق غير مؤمنة

وأضاف الغزاوي، خلال مُداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك مساحات من الأراضي غير مؤمنة في العراق، تستدعي التعاون مع كل القوى الإقليمية لإنهاء الإرهاب، مُحذّرًا من إمكانية تسلل عناصره إلى باقي الدول، حال عدم توافر حلول جذرية للقضاء عليه.

تعزيز وتطوير العلاقات مع البلدان المُختلفة

وأشار «الغزاوي» إلى مساعي الحكومة العراقية برئاسة السوداني، لتوسيع آفاق العلاقات مع مُختلف الدول، وهو ما يُمكن لمسه في الانفتاح على تعزيز وتطوير العلاقات مع بلدان مُختلفة، مثل الصين وألمانيا وفرنسا وغيرها.

وكان محمد شياع السوداني، رئيس الحكومة العراقية، أكد التزام بلاده بالشراكة القائمة مع «الناتو»، خلال استقبال ستيوارت مونش، قائد القوات المُشتركة للحلف.