جامعة القاهرة تبحث التعاون مع العراق في المجالات البحثية والأكاديمية

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في مكتبه، الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق بمصر، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات العراقية في المجالات البحثية والأكاديمية، بحضور الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وأعرب الدكتور الخشت، في مستهل اللقاء، عن ترحيب جامعة القاهرة بالتعاون مع الجامعات العراقية في جميع المجالات التعليمية والبحثية والتبادل الثقافي في ضوء العلاقات الثنائية بين البلدين.

العلاقات الأكاديمية المصرية العراقية

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنّ العراقيين من أعرق شعوب العالم، وبلادهم صاحبة تاريخ عظيم وحضارة عريقة وتمتلك كوادر بشرية متميزة، مؤكدًا قوة العلاقات المصرية العراقية على مدار التاريخ.

وتناول اللقاء أوضاع الطلاب العراقيين في جامعة القاهرة، حيث أكد الدكتور الخشت حرص الجامعة على تقديم التيسيرات للطلاب العراقيين، وتذليل أي صعوبات قد تواجههم خلال فترة دراستهم.

من جانبه، أشاد السفير العراقي، بمكانة جامعة القاهرة عالميًا وقيمتها العلمية الكُبرى، وقدّم الدعوة للدكتور محمد الخشت، لزيارة الجامعات العراقية، معربًا عن رغبته في فتح آفاق التعاون مع جامعة القاهرة وتوقيع مذكرات التفاهم بينها وبين الجامعات العراقية، مشيرًا إلى زيادة عدد الطلاب الوافدين من العراق وحرصهم على الدراسة بكليات جامعة القاهرة نظرًا لاستقرار أوضاع الطلاب العراقيين بالجامعة خلال السنوات الماضية.

فتح آفاق جديدة للتعاون مع جامعة القاهرة

وأكد السفير العراقي، قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأنّ مصر بلد العلم والثقافة والاقتصاد، لافتًا إلى أنّ مصر يدرس بها نحو 25 ألف طالب وافد عراقي، مشيرًا إلى أنّ وزارة التعليم العالي بالعراق خصصت منحا لطلاب جامعة القاهرة للدراسة بالعراق.