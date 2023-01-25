«حماية المستهلك» بالإسكندرية يحرر 78 محضرا للمحال التجارية في 10 أيام

حرر فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد أبو كليلة، خلال الأيام الـ10 الماضية، 78 محضرا، ومر على 361 منشأة تجارية في نطاق الأحياء.

وخلال الحملات التي شنها الجهاز تم ضبط 420 كيلو جراما من الجبن تظهر عليها علامات الصدأ، وبدون مراعاة شروط التخزين الصحيحة بإحدى الثلاجات في منطقة الجمرك، إضافة إلى ضبط 48 علبة لبن منتهية الصلاحية بأحد محال بيع السلع الغذائية الكائنة في منطقة محطة مصر، وفي حي العامرية تم ضبط 400 كيلو جرام سكر مجهول المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعية حيازته بمحلات بيع السلع الغذائية، و2400 كيلوجرام مكرونة جهول المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعية حيازتها.

كما تم ضبط 500 كيلو جرام دقيق مجهول المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعية حيازته بأحد حلات بيع السلاع الغذائية، وسيارة محملة بـ250 كيلو جرام قمح مجهول المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعية حيازته في منطقة محرم بك.

رصد مخالفات برفع أسعار

وأشار رئيس فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية، إلى أنه تم رصد عدة شكاوي خاصة بتطوير المستهلكين من قيام بعض الباعة برفع سعر سلعة الأرز الأبيض في بعض المناطق.

وأوضح أنه تم المرور على المحال التي وردت شكاوى منها، وتم ضبط 6 محلات تبيع الأرز بسعر أزيد من المحدد، بالإضافة إلى ضبط 64 محل لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير لجموع المستهلكين بالبيع بأزيد من السعر المعلن، وضبط 675 كيلو جرام أرز مجهول المصدر وغير مصحوب بالفواتير الدالة على مشروعية حيازته.

وذكر أنه تم تحرير المحاض اللازمة ضد المخالفين، وإخطار النيابة العامة لإتخاذ اللازم، مناشدًا جميع المستهلكين في الإسكندرية بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بغلاء الأسعار وذلك على الخط الساخن للجهاز 19588.

التنسيق بين أجهزة المحافظة

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك تنسيقا كاملا بين أجهزة المحافظة وجميع الجهات المسئولة عن مراقبة الأسواقظ، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة حريصة كل الحرص على إحاطة المواطنين بالإجراءات التي تتم على أرض الواقع لزيادة التواصل مع المواطنين، والتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية العالمية عليهم.