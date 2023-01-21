محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء أحياء جدد للعجمي وثان المنتزه

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرار حمل رقم 35 لسنة 2023، بشأن تكليف هدى أبو كليلة، بتيسيير أعمال رئيس حي العجمي، والدكتورة رباب مدني، بتيسيير أعمال رئيس حي ثان المنتزه، واللواء أشرف بدران بتيسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية، وتكليف محمد الحلواني للقيام بأعمال منائب مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية.

«الشريف»: جميع الأجهزة التنفيذية تعمل في إطار توجيهات رئيس الجمهورية

وأكد «الشريف» على أن جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة تعمل في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية.

محافظ الإسكندرية كلف ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، كلف المحافظ ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ ومتابعة توجيهات القيادة السياسية، وذلك في جميع الملفات، وخاصة التصدي الحاسم لمخالفات البناء العشوائي والتعديات على أراضي وأملاك الدولة، وإزالة أي تعديات في المهد، والاهتمام بملف القمامة، ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع، بالإضافة إلى التواجد الميداني في الشارع وحل مشكلات المواطنين المستمر معهم.