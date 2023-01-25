الأشعة المقطعية تكشف معلومات جديدة عن مومياء «الصبي الذهبي» بالمتحف المصري

سلّطت مجلة «Frontiers in Medicine»، الضوء على نتائج أشعة مقطعية أُجريت على مومياء «الصبي الذهبي»، الموجودة في المتحف المصري، التي كشفت عن هوية المومياء وأسرارها وحالة حفظها.

وقالت سحر سليم، أستاذة الأشعة بجامعة القاهرة، خلال مداخلة على شاشة القاهرة الإخبارية، إن فحص المومياء جاء ضمن مشروع مع المتحف المصري، يستهدف إجراء فحص بالأشعة المقطعية على المومياوات المغلقة بالكامل والمخزنة في بدروم المتحف، لمعرفة المعلومات عنها، أو إجراء صيانة أو ترقيتها لعرضها في المتحف.

وفاة الصبي في عمر الـ 15 عاما

وأضافت أن الأشعة المقطعية أظهرت أن المومياء تخص فتى يتراوح عمره بين 14 و15 عامًا، مشيرة إلى أن المومياء كانت على أعلى مستوى من التحنيط، كما كانت التمائم الذهبية الموجودة معها بحالة جيدة.

وأشارت إلى أن هذه المعلومات أسهمت بشكل رئيسي في ترقيتها لتكون معروضة في المتحف المصري، مصحوبة بالمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال فحص الأشعة المقطعية التي خضعت له المومياء.

العثور على مومياء الصبي الذهبي عام 1916

ويعود تاريخ العثور على مومياء الصبي الذهبي إلى عام 1916 بمدينة أسوان في مصر، إذ كانت المومياء ملفوفة بالكتان داخل إحدى مقابر العصر البطلمي، وتم نقلها إلى المتحف دون فحص لأكثر من قرن.