جمعية «سيدا»: اهتمام حكومي بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

قال المهندس أيمن عبدالحليم هيبة رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة «سيدا»، إن التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، خلال الآونة الأخيرة، يشكل خطوة قوية لتعزيز مصادر الطاقة في مصر، كما يعبر عن أهمية الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، لتحقيق التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا باعتبارها مصادر الطاقة بديلة تكون صديقة للبيئة.

وإيماناً من الدولة المصرية بأهمية الطاقة المتجددة وحرصها على الدخول في هذا المجال الحيوي، وعملاً للوصول إلى الطاقة المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030، نفذت الدولة العديد من المشروعات التي وضعت مصر في مصاف الدول الناشئة في مجال التنمية المستدامة ومن أكثر الدول التي تعد سوقاً واعداً في استثمارات الطاقة المتجددة، وفقا لـ «هيبة».

الطاقة الجديدة والمتجددة تعزز مصادر الطاقة في مصر

وشهدت مصر طفرة كبيرة في صناعة الطاقة المتجددة والنظيفة في جميع مجالاتها وأشكالها بداية من استخدام الطاقة الشمسية عبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بأسوان، مروراً بمحطات طاقة الرياح، واستخدام المياه لإنتاج الكهرباء مثل محطات السد العالي، وصولا إلى استخدام الهيدروجين الأخضر الذي دخلت مصر مجاله بقوة خلال الأشهر القليلة السابقة.

سيدا تعقد اجتماع مجلس لتشكيل اللجان وسبل تنمية قطاع الطاقة

وفي سياق متصل، عقد مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة «سيدا» اجتماعه الثاني في 22 يناير 2023، وذلك لمناقشة عدة موضوعات، طبقا للدعوة المرسلة من الجمعية لأعضاء مجلس الإدارة.

وقال رئيس جمعية تنمية الطاقة «سيدا»، إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة بعض الموضوعات التي تتعلق بعمل الجمعية، لبحث سبل تنمية قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، ولتعزيز التعاون مع دول الجوار في هذا المجال.

وكان من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها، تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع كل من الجامعة الأمريكية وتجمع شركات الطاقة بدولة تونس، ومراجعة واعتماد التعاون مع مشروع «business Egypt» و«USAID»، والموافقة على خطة المشروع المقبلة، والنظر في تأسيس اللجان النوعية للأنشطة المختلفة، إضافة إلى النظر في تأسيس المجلس الاستشاري للجمعية.

وأسفرت المناقشات عن، تفويض المهندس وائل مدكور بالاتصال بالجامعة الأمريكية، لتفعيل البروتوكول الموقع مع الجمعية لإنشاء مركز الجودة والتميز للطاقة الشمسية، وتفويض المهندس أيمن هيبة، للاتصال برئيس التجمع التونسي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة «TuniCREEE» لتفعيل البروتوكول الموقع بين كل من «SEDA & »TuniCREEE في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وقرر المجلس الاستمرار في التعاون مع مؤسسة «Business Egypt» و«USAID» و«DI» في تفعيل مذكرة التفاهم بخصوص نطاقات المساعدات الفنية التي سيقدمها المشروع إلى (سيدا) كما يلي:

1- استكمال ورش العمل حول تحسين بيئة الأعمال والبيئة التشريعية لصناعة الطاقة المستدامة في مصر.

2- التعاون مع المشروع لبناء برامج تدريب القدرات من خلال إنشاء مركز تطوير الأعمال BDSC داخل الجمعية.

3- دعم رواد الأعمال الذين يتطلعون إلى تأسيس عمل تجاري في سلسلة القيمة للطاقة المتجددة من خلال حاضنات أو مسرعات الأعمال.

4- دعم جهود المشروع في تحقيق الغايات والأهداف المتفق عليها.

أما فيما يتعلق بتأسيس اللجان النوعية، أتفق المجلس على البدء بعدد من اللجان وفتح الباب للأعضاء للانضمام إليها، واختيار رئيس ومقرر لكل لجنة من الأعضاء المنضمين لتلك اللجان، وهي، لجنة السياسات الحكومية والتشريعات، ولجنة التدريب وشؤون العضوية، ولجنة فض المنازعات وميثاق الشرف، ولجنة التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، على أن يتم استحداث لجان أخرى إذا احتاج الأمر.