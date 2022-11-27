ندوة «الطاقة المتجددة: الهيدروجين الأخضر نموذجا».. الأربعاء

ينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان «الطاقة المتجددة: الهيدروجين الأخضر نموذجًا»، والتي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة ومقررها الدكتور عبد المسيح سمعان، وذلك في تمام الخامسة مساء الأربعاء الموافق 30 نوفمبر الحالي بقاعة المؤتمرات.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والكاتب محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

يدير الندوة الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس ومقرر اللجنة، ويشارك بها طبقًا للترتيب الألفابائي كل من: الدكتورة أنهار حجازي، خبير الطاقة والتنمية المستدامة، والدكتور حمدي كمال هاشم خبير الدراسات البيئية وعضو لجنة الجغرافيا والبيئة، والدكتور محمد عبد الدايم الصاوي خبير الطاقة المتجددة.