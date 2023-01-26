أسعار الخضروات في مصر اليوم الخميس.. الطماطم تبدأ من 5 جنيهات

تحتوي الخضروات بمختلف أنواعها على الكثير من العناصر الغذائية، التي يحتاج إليها الجسم، والفيتمامينات التي تساعد الأطفال على نمو عظامهم، ما يجعل الكثير من الأمهات يهتمون بمتابعة أسعار الخضروات بشكل يومي.

وتسعى بوابة «الوطن» على مدار الساعة لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء دائما، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الخضروات اليوم الخميس الموافق 26 يناير الجاري في سوق العبور والأسواق المحلية، كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

- وصل سعر كيلو الخيار بين 10 و12 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

- بلغ سعر الفلفل بين 8 و10 جنيهات.

- كما تراوح سعر الكرنب بين 6 و8 جنيهات.

- وجاء سعر كيلو فلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.

- فيما تراوح سعر القرنبيط بين 5 و7 جنيهات.

- ووصل سعر البطاطس بين 8 و12 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو من البصل بين 6 و10 جنيهات.

- فيما تراوح سعر الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

- وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

- وتراوح سعر كيلو البسلة بين 15 و18 جنيهًا.

- بينما تراوح سعر الجزر بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

- تراوح سعر البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

- تراوح سعر البسلة بين 11 و15 جنيهًا.

- تراوح سعر الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو بصل بين 3.5 و5 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البامية بين 16 و20 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو باذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الفلفل الحار بين 6 و9 جنيهات.

- تراوح سعر الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكوسة بين 4.5 و6.5 جنيه.

- تراوح سعر الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

- تراوح سعر الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.