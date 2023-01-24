أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الشرقية.. كيلو الطماطم بـ6.5 جنيه

يبحث المواطنون بشكل يومي على أسعار الخضروات والفاكهة تلك الأكثر احتياجا ضمن استخدامهم اليومي، وفي هذا الصدد تقدم الوطن خدمة لقرائها بأسعار الخضروات والفاكهة من الأسواق، وتحديث يومي للأسعار من داخل المنافذ الخاصة والأسواق العامة لبيع الخضروات والفاكهة بالشرقية، وفي سطور التقرير التالية تستعرض«الوطن»، أسعار الخضروات والفاكهة:

أسعار الخضروات في أسواق الشرقية:

سعر كيلو القلقاس 8 جنيهات.

سعر كيلو جزر 6.5 جنيه.

سعر كيلو فلفل ألوان 20 جنيها.

سعر كيلو فلفل رومي 15 جنيها.

يتراوح سعر كيلو لمون من 10 إلى 15 جنيها.

سعر كيلو فلفل شطة 12 جنيها.

يتراوح سعر كيلو باذنجان من 5 إلى 8 جنيهات.

سعر كيلو الكوسة 10 جنيه.

سعر كيلو فاصوليا خضراء 15 جنيها.

يتراوح سعر كيلو بطاطس من 6.5 جنيهات وحتى 8 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو خيار من 6.5 جنيه وحتى 8 جنيهات.

سعر كيلو طماطم 6.5 جنيه.

سعر كيلو بطاطا 8 جنيهات.

يتراوح سعر قطعة القرنبيط من 15 جنيها وحتى 20 جنيها.

أسعار الفواكه بالأسواق العامة في الشرقية

سعر كيلو بلح رطب 15 جنيها.

يتراوح سعر كيلو يوسفي من 5 جنيهات حتى 8 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو التفاح من 30 جنيها حتى 35 جنيها.

سعر كيلو الأناناس 12.5 جنيه.

سعر كيلو برتقال 8 جنيهات.

سعر كيلو رمان 25 جنيها.

سعر كيلو البرقوق 35 جنيها.

سعر كيلو الكيوي 35 جنيها.

سعر كيلو جوافة 15 جنيها.

يتراوح قطعة الكابوتشا من الخس والكرنب الأخضر والأحمر من 10 جنيهات وحتى 15 جنيها.