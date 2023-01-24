أسعار الخضروات والسلع الغذائية بمعرض «أهلا رمضان» بالشرقية.. تخفيضات كبرى

تواصل الجهات المعنية بطرح السلع الغذائية والخضروات والفاكهة في معرض «أهلا رمضان» 2023 الكائن بمحطة القطار بمدينة الزقازيق في الشرقية، يأتي ذلك بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية بالمحافظة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة أمام المواطنين.

تستعرض «الوطن» أسعار الخضروات في معرض «أهلا رمضان» 2023، المقام أمام محطة القطار في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في سطور التقرير التالية وإليكم الأسعار.

أسعار الخضروات في معرض أهلا رمضان 2023 بالزقازيق:

سعر كيلو شطة حمراء وخضراء 12 و14 جنيها.

سعر كيلو فلفل أخضر رومي 10 جنيهات.

سعر كيلو خيار 10 جنيهات.

سعر كيلو بسلة 13 جنيها.

سعر كيلو ليمون 10 جنيهات.

سعر كيلو بطاطا 10 جنيهات

سعر كيلو بطاطس 10 جنيهات.

سعر كيلو فاصوليا خضراء 12 جنيها.

سعر كيلو فلفل ألوان 20 جنيها.

سعر كيلو طماطم 5 جنيهات.

سعر كيلو شعرية ومكرونة 20 جنيها.

سعر شيكارة شعرية ومكرونة 200 جنيها.

سعر قطعة كرنب تبدأ من 10 جنيهات.

يتراوح سعر قطعة كابوتشا من 10 إلى 15 جنيها.

متراوح سعر كيلو بلح ياميش رمضان 35 جنيها و25 جنيها.

سعر حزمة فجل أحمر 6 جنيهات.

سعر قطعة بروكلي بدءا من 10 جنيهات.

تعاون بين التموين والغرفة التجارية والسلاسل التجارية:

وتواصل مديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، طرح احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والأكثر احتياجا من الخضروات والمنتجات الغذائية الأخرى بأسعار مخفضة تصل 30% بالتعاون مع سلاسل تجارية كبرى وشركة التموين والتجارة الداخلية وغيرها في كافة معارض أهلا رمضان والشوادر التابعة لها.