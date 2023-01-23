أسعار الخضروات في الأسواق الشعبية و«العبور» اليوم الإثنين

أجرت «الوطن» جولة صباحية في الأسواق الشعبية، التي يُباع فيها الخضروات والفاكهة، ومنها سوق سليمان جوهر في حي الدقي، وسوق الجيزة، لمعرفة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، والتي جاءت كما يلي.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البامية بين 16 و20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو باذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل الحار بين 6 و9 جنيهات.

تراوح سعر الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر الكوسة بين 4.5 و6.5 جنيه.

تراوح سعر الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

تراوح سعر البسلة بين 11 و15 جنيهًا.

تراوح سعر الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو بصل بين 3.5 و5 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

تراوح سعر القرنبيط بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر البطاطس بين 8 و12 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من البصل بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البسلة بين 15 و18 جنيهًا.

تراوح سعر الجزر بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار بين 10 و12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

تراوح سعر الفلفل بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الكرنب بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو فلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.