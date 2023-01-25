«أسوشيتدبرس»: مصر والهند تتفقان على مكافحة الإرهاب العابر للحدود

قالت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية، إن مصر والهند، اتفقتا على تعزيز التجارة بين البلدين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهند، في ظل سعي ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، لتعزيز العلاقات مع الاقتصادات الناشئة، حيث تم الاتفاق على تنفيذ إجراءات لزيادة التجارة البينية بين البلدين في غضون خمس سنوات إلى 12 مليار دولار، حيث يبلغ إجمالي التجارة بين القاهرة ودلهي حوالي 7.3 مليار دولار في 2021-22، كما وقع البلدان، اتفاقيات حول توسيع التعاون في مجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والبث.

قلق مشترك بشأن الإرهاب

وتابعت «الوكالة»، أن كلا من السيسي ومودي، قد أعربا عن قلقهما إزاء انقطاع الإمدادات الغذائية والموارد الحيوية الأخرى بسبب الأزمة الأوكرانية، حيث تسعى الهند إلى التعاون مصر في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، والتطرف، والتهديدات الإلكترونية.

حجم التبادل التجاري بين البلدين

وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية، أن الهند تعد من بين أكبر خمسة مستوردين للمنتجات المصرية، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والملح والقطن والمواد الكيميائية غير العضوية والبذور الزيتية، في حين تشمل الصادرات الهندية الرئيسية إلى مصر الغزل والقطن والبن والأعشاب والتبغ والعدس وقطع غيار السيارات والسفن والقوارب والآلات الكهربائية.

وأوضح التقرير، أن السيسي حث الشركات الهندية لزيادة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تستثمر أكثر من 50 شركة هندية حوالي 3.15 مليار دولار في مجالات مختلفة من الاقتصاد المصري، بما في ذلك المواد الكيميائية والطاقة والمنسوجات والملابس والأعمال الزراعية والبيع بالتجزئة، وفقًا لوزارة الشؤون الخارجية الهندية.

الهند تدعو مصر لقمة العشرين والسيسي الضيف الرئيسي

وتابع التقرير، أن الهند هي الدولة المضيفة لمجموعة العشرين من الاقتصادات الكبرى هذا العام، وقد دعا رئيس الوزراء الهندي، السيسي، للحضور كواحد من ضيوفها المميزين، حيث سيكون الضيف الرئيسي في يوم الجمهورية في الهند، غدا بمناسبة الذكرى السنوية لإقرار دستور البلاد في 26 يناير 1950، حيث حصلت الهند على استقلالها عن بريطانيا في عام 1947.