زيارة السيسي إلى الهند.. تاريخ من التعاون والتفاهم السياسي

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على عزم مصر والهند على تطوير العلاقات الثنائية نحو مرحلة الشراكة الاستراتيجية، في إطار من التنسيق المتبادل في مختلف القضايا التي تهم البلدين.

العلاقات بين مصر والهند

واستعرضت صحيفة «إنديان إكسبرس»، التاريخ المشترك بين مصر والهند، إذ ذكرت أنَّ البلدين يشتركان في تفاهم سياسي وثيق على أساس تاريخ طويل من التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، وذلك منذ أن تمّ الإعلان المشترك عن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء في 18 أغسطس 1947.

ولفتت الصحيفة إلى توقيع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وجواهرلال نهرو، أول رئيس وزراء للهند، معاهدة الصداقة بين البلدين، عام 1955، ثم شكلا ركيزتان أساسيتان في حركة عدم الانحياز مع الرئيس اليوغوسلافي جوزيف بروزتيتو.

لقاءات وتعاون سياسي

وأشارت الصحيفة إلى أنَّه بعد تولي الرئيس السيسي في يونيو 2014، زارت سوشما سواراج، وزير الشؤون الخارجية للهند، القاهرة في أغسطس 2015، كما التقى رئيس الوزراء مودي الرئيس السيسي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، في سبتمبر 2015، كما التقى الرئيس الهندي براناب موخيرجي ورئيس الوزراء مودي الرئيس السيسي خلال قمة منتدى الهند وأفريقيا الثالثة في نيودلهي في أكتوبر 2015.

وزار الرئيس السيسي الهند في سبتمبر 2016، وصدَر بيان مشترك يحدد الركائز الثلاث للتعاون السياسي والأمني ​​والمشاركة الاقتصادية والتعاون العلمي والعلاقات الثقافية والشعبية كأساس لشراكة جديدة من أجل عهد جديد.

التعاون خلال تفشي فيروس كورونا

ولفتت الصحيفة إلى تعاون البلدين خلال تفشي فيروس كورونا، إذ أجرى رئيس الوزراء مودي محادثة هاتفية مع الرئيس السيسي في 17 أبريل 2020 لمناقشة الجهود المبذولة لوقف انتشار فيروس كورونا، وأعقبه اتصال آخر في 26 أبريل 2020 لتبادل التهاني بعيد الفطر، إذ أعرب رئيس الوزراء الهندي عن تقديره للدعم الذي قدمته السلطات المصرية لسلامة ورفاهية المواطنين الهنود في مصر خلال أزمة كورونا.