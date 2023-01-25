السيسي يعقد مباحثات على مستوى القمة مع رئيس وزراء الهند في قصر حيدر آباد

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في قصر حيدر آباد بنيودلهي مباحثات على مستوى القمة مع ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وشهد اللقاء، عقد جلسة مباحثات مغلقة رحب خلالها رئيس الوزراء بالرئيس السيسي، ضيفاً عزيزاً في الهند، معرباً عن تقدير بلاده الكبير للرئيس ولقيادته الحكيمة التي حافظت على الأمن والاستقرار في مصر عقب ما شهدته المنطقة من احداث فوضى وعنف خلال ما عرف بالربيع العربي، وكذلك للنهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حالياً، وهو ما يجعل الهند قيادة وشعباً تتشرف بزيارته، كضيف شرف رفيع المستوى في احتفالية قيام الجمهورية الهندية، موضحًا أن تلك المشاركة تضيف طابعًا خاصًا ورونقاً لاحتفالات الهند.

السيسي: زيارتي للهند تعكس التقارب الكبير والتقدير المتبادل بين الدولتين الصديقتين

من جهته، عبّر الرئيس السيسي عن امتنانه لرئيس وزراء الهند، على دعوته لزيارة الهند وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متوجهاً بالتهنئة بمناسبة احتفالات الهند بعيد «يوم الجمهورية»، معرباً عن التقدير للدعوة التي تلقاها للمشاركة كضيف شرف خلال هذه الاحتفالات، بما يعكس التقارب الكبير والتقدير المتبادل بين الدولتين الصديقتين، خاصةً في ظل متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والهند ومدى تميزها، مع الإعراب عن اهتمام مصر المتبادل بتطوير تلك العلاقات والارتقاء بها في كل المجالات، واستمرار التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين واستكشاف أوجه التعاون بينهما.

رئيس وزراء الهند: نتطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة مع مصر

وشهدت المباحثات تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، إذ أشار رئيس الوزراء الهندي إلى تطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة في العديد من القطاعات وتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين من خلال مشاركة الشركات الهندية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مصر.

ورحب الرئيس بتعظيم التعاون مع الجانب الهندي في مختلف المجالات في ضوء ما تملكه الدولتان من إمكانات كبيرة تتيح فرص متنوعة واعدة للتعاون، خاصةً على مستوى التعاون العسكري والاقتصادي والتجاري السياحي والثقافي، إلى جانب التعاون في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنتاج الأدوية والأمصال.

مباحثات ومذكرات تفاهم ومؤتمر صحفي

وتطرقت المباحثات كذلك إلى مختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأشاد رئيس الوزراء الهندي في هذا الصدد بالدور الإيجابي الذي تقوم به مصر في إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة في محيطها الإقليمي، فضلاً عن جهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء مبادئ وقيم قبول الآخر وحرية الاختيار والتسامح.

وعقب اللقاء؛ شارك الزعيمان في مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين الصديقين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والشباب والرياضة، والإذاعة، والثقافة. كما تمّ عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين، حيث ألقى السيد الرئيس كلمة بهذه المناسبة.