قناة إكسترا نيوز تُبرز ملف «الوطن» عن زيارة الرئيس السيسي إلى الهند

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدّمه الإعلامي باسم طبانة، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند، بعنوان «مباحثات (مصرية - هندية) لتعزيز علاقات التعاون الثنائي واستعراض الفرص الاستثمارية».

زيارة الرئيس السيسي إلى الهند

وقال الكاتب الصحفي أيمن السيسي، إنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند جاءت في وقت مناسب ودقيق، حيث نشهد مرحلة خطرة على مستوى العالم بسبب ما سببته الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى جانب التحولات الجذرية التي يشهدها العالم سواء على المستوى التكنولوجي أو السياسي أو الاستراتيجيات وتغير التحالفات وتبديلها بين دول العالم، فضلًا عن زيادة الأطماع الاقتصادية واحتياجات الغذاء، وانتشار الجوع في عدة مناطق، وغيرها من الأحداث التي تفرض على العلاقات الثنائية المتميزة عددت من الملفات المهمة لصالح الشعبين.

علاقات متميزة بين مصر والهند

وأضاف «السيسي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، أنّ مصر لديها علاقات متميزة للغاية مع الهند منذ فترة صداقة غاندي بسعد زغلول، كما أنّ الشاعر أحمد شوقي كان له قصيدة ذكر فيها الهند وغاندي، مشيرًا إلى أنّ الهند دولة كبيرة وعظيمة استطاعات تحقيق تقدم اقتصادي مبهر ومستوى غني للمجتمع خاصتها، إلى جانب التطور في التكنولوجيا مع الزيادة الهائلة في أعداد السكان آخر 40 عاما.