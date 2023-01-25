«محمد» يهزم التوحد بابتكار روبوت لمساعدة المرضى.. صنعه من مخلفات إلكترونية

وسط الأجهزة الإلكترونية القديمة، يجلس صاحب الـ16 عاما، عينيه تتنقل من جهاز لآخر، جسده لا يكف عن الحركة، لا يتحدث مع من حوله، فهو مصاب بمرض «التوحد»، ورغم ذلك يتمتع بنسبة ذكاء عالية، ودائما ما يفكر في ابتكارات جديدة تساعد البشرية، حتى توصل لابتكار روبوت لمساعدة المرضى.

محاربة التوحد بالابتكارات

ذكاء حاد وبراعة في الابتكارات والاختراعات أذهلت الجميع، يتمتع بها محمد أشرف، الطالب في الصف الثاني الثانوي، إذ أثبت أن الشخص المصاب بالتوحد، يستطيع تجاوز حدود المستحيل، فمنذ صغره اختلفت ميوله عن باقي الأطفال، كان دائما يكسر ألعابه، لإخراج المغناطيس منها، واستخدامه في أشياء أخرى.

«من أول ما اكتشفت إصابته، وهو مختلف عن إخواته، وأي طفل في سنه، دايما ميوله للحاجات الغريبة والصعبة بالنسبة للباقي، كان بيقعد بالـ3 ساعات رايح جاي يفكر في حاجة»، تقول والدة محمد أشرف، خلال حديثها لـ«الوطن»، موضحة أن نجلها متعدد المواهب، في الرسم، والرياضيات، والألعاب الرياضية، والبرمجة.

إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية

إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، طريقة استخدمها «محمد» في عمل روبوت يساعد المرضى: «فكرة إن إحنا نستفيد من إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية لأشياء مفيدة في المجتمع خلت محمد وإخواته يفكروا في عمل الروبوت»، بحسب والدته المبتكر الصغير، مشيرة إلى أن شقيقي «محمد»، كانا يجمعان المخلفات الإلكترونية من داخل مكاتب الصيانة والأجهزة الإلكترونية والبطاريات.

روبوت من المخلفات الإلكترونية لمساعدة المرضى

منذ ما يقرب من شهرين، استغرقها «محمد» في عمل روبوت من المخلفات الإلكترونية، يسير نحو المريض بالريموت كنترول، أو عبر الهاتف، مزود بكاميرا يمكن من خلالها تواصل المريض مع الطبيب مباشرة، لتقديم المساعدة الفورية له، وتم عرض التصميم أو النموذج المبدئي في مسابقى «إيسف»، الذي حصد به المركز الأول على مستوى المحافظة، والتأهيل لبطولة الجمهورية في الإسكندرية.