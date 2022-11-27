علامات مبكرة للكشف عن مرض التوحد عند الأطفال.. «لاحظ حركة العين»

دائما ما تصدر الأبحاث والدراسات من حين إلي آخر، لتكشف عن علامات ومؤشرات إصابة الأطفال بمرض التوحد في سن مبكر، الذي يؤثر بشكل أساسي على حياة الطفل وقدرته على مواصلة حياته بشكل طبيعي، وبالأخص التواصل مع المحيطين به، وذلك في محاولة للحد من مضاعفاته.

وأفادت دراسة حديثة نشرت في جريدة «ذا صن»، صادرة من جامعة مانشستر بالتعاون مع جامعة أستراليا الغربية، بظهور علامات التوحد المبكرة على 103 رضيعا يتراوح أعمارهم بين الـ9 شهور و الـ14 شهرًا، وتشمل هذه العلامات عدم الابتسام وعدم التواصل بالعين، والانزعاج الشديد من أصوات محددة، والاستجابة للنداء، بحسب موقع «سكاي نيوز العربية».

وسجل الباحثون خلال الدراسة التغييرات التي تحدث في إشارات النشاط في القشرة الجدارية الظهرية في الدماغ أثناء تواصل أولئك الأطفال من خلال العين، موضحين أن النشاط قل في تلك المنطقة بشكل كبير أثناء اتصال الأطفال المصابين بالتوحد بالعين.

التواصل من خلال العين

«من أهم العلامات التي يجب على الأم مراقبتها في الطفل مبكرا هي التواصل بالعين»، بهذه الكلمات بدأ الدكتور «عمرو عنتر» استشاري أمراض التخاطب، حديثه لـ«الوطن» عن العلامات المبكرة التي ترجح إصابة الطفل بالتوحد.

وأوضح«عنتر» وجود علامات شائعة بين جميع الأطفال المصابين بالتوحد، تبدء بالظهور من عمر عام، ومنها :

- عدم الالتفات لمنادتهم أو عدم الابتسام، وتلك العلامتان نتيجة لعدم قدرتهم علي التواصل بالعين.

- عدم تعلقهم بالأم أو الأب كأقرانهم في هذا العمر.

- تعلقهم المبالغ بأشياء عادية كأغنية أو لعبة أو أكلة معينة.

- تنظيم الألوان أو الألعاب بشكل موحد و متكرر، والإصابة بالبكاء الشديد و الصراخ عند تغيرها.

- عدم الحركة والاستكشاف في المنزل، والميل للمكوث في مكان واحد.

- عدم الاستجابة لأي أمر بسيط.

- يرفرف بيديه بشكل متكرر.

- ينظر بنظرات جانبية غير مباشرة.

- التركيز لمدة طويلة مع ضوء معين أو أى شيء يتحرك بشكل دوري كالمروحة.

- عدم استطاعته للإشارة للشئ الذي يريده.

الكشف المبكر عن الإصابة بالتوحد

وأكد استشاري أمراض التخاطب، أنه يمكن للأم ملاحظة بعض الأشياء التي يمكن أن تكون مؤشر لإصابة طفلها بخلل ما في حواسه بداية من عمر 6 شهور، أولها الاتصال بالعين، وعليها في هذا الوقت التوجه لعمل فحص سمع له، و في حالة التأكد من سلامة السمع لديه عليها التوجه لطبيب تخاطب فورًا، لعمل الإجراءات اللازمة، التي تسمي بـ«التدخل السريع»، وهو عبارة عن جلسات استرشادية تتلقاها الأم للتعامل الصحيح مع الطفل.