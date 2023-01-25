مدبولي: زيارة السيسي إلى الهند تعكس ثقل مصر إقليميا وعالميا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جمهورية الهند الصديقة، ومشاركته كضيف رئيسي في احتفالات يوم الجمهورية الهندية، تعزّز مكانة مصر وثقلها المؤثر في الدوائر الإقليمية والعالمية، وتوطّد علاقات البلدين، خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي.

مدبولي يهنئ المصريين بذكرى «25 يناير» وعيد الشرطة

وهنأ مدبولي، خلال كلمته في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، جموع المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وكذا تقديم التهنئة إلى محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة، معربا عن اعتزاز الوطن وأبنائه بجهود رجال الشرطة المصرية، في حفظ الأمن والأمان، والتقدير الكامل لتضحياتهم الباسلة مع أشقائهم في القوات المسلحة من أجل الحفاظ على استقرار الوطن.

وأكد رئيس الوزراء، أنّ قمة أبوظبي التي شارك فيها الرئيس السيسي قبل أيام، كانت دليلا جديدا على حرص الزعماء العرب على التشاور وتنسيق الرؤى فيما بينهم، من منطلق القناعة بأنّ التأثيرات الإقليمية والعالمية تعد تحديات مشتركة، تتقاسمها البلدان، والتعاون أساس عبور الأزمات.

«الحماية الاجتماعية» على رأس أولويات الموازنة الجديدة

وتطرق مدبولي إلى الملف الاقتصادي، حيث جدد التأكيد على أنّ الموازنة الجديدة التي تم إعدداها حاليا، تضع بند الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات، لمواصلة جهود البرامج الخاصة بهذا الملف، لتحسين الأوضاع المعيشية لاسيما للفئات الأكثر احتياجا، في ظل الأزمات العالمية الراهنة التي تفرض تأثيرات اقتصادية على شعوب العالم أجمع.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى اهتمام الدولة بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار عادلة، لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، لافتا في هذا الصدد إلى بدء معارض أهلا رمضان هذا الشهر في موعد مبكر.