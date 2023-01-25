«الإفتاء» توضح كيفية صلاة الاستخارة لقضاء الحاجة.. «تبدأ باستحضار النية»

كيفية صلاة الاستخارة لقضاء الحاجة، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، والتي أجابت عنه، قائلة «صلاة الاستخارة لقضاء الحاجة، تبدأ بالنية للقيام بصلاة استخارة، ثم الوضوء كما للصلاة، وبعدها صلّ ركعتين، في الركعة الأولى بعد الفاتحة إقرأ سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص، وهذا سنة عن الرسول عليه الصلاة و السلام».

كيفية صلاة الاستخارة لقضاء الحاجة

وحول كيفية صلاة الاستخارة لقضاء الحاجة، أوضحت أنه بعد التسليم في نهاية الصلاة نتضرع إلى الله ونقوم برفع اليدين، ثم نصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام، وخير صيغة للصلاة على الرسول هي الصيغة الموجودة في الجزء الأخير من التشهد وهي «اللهم صلى على محمد و على آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد».

دعاء صلاة الاستخارة لقضاء الحاجة

ويقول في دعاء صلاة الاستخارة لقضاء الحاجة، يجب أن يكون على ثقة ويقين أن الله سيدلك على الخير والصالح، وهذا بالطبع مع الأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل، ثم الدعاء وقراءة الصلاة الإبراهيمية التي نقولها بعد التشهد، وبعدها نقرأ دعاء الاستخارة لقضاء الأمر الذي نريده، ويقول نص دعاء صلاة الاستخارة، «اللهمّ إنّي أَستخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنّك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علَّام الغيوب، اللهمّ إن كنت تعلم في هذا الأمر خيرا لي في عاجل أمري وآجله، وفي ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسّره لي ثمّ بارك لي فيه، اللهمّ وإن كنت تعلم أنّه شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وفي عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثمّ ارضني به».