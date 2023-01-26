حظك اليوم برج الحمل الخميس 26-1-2023 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الحمل بأنه لديه شخصية طموحة بشكل كبير، يسعى دائما إلى الوصول إلى هدفه، ويبذل قصارى جهده حتى يستطيع تحقيق هدفه، الأمر الذي يجعله شخصية نشيطة ومحبة للعمل، كما انه لديه قدرة على التعامل مع الأشخاص المحيطين به.

ويهتم مولود برج الحمل بمتابعة الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي الخميس الموافق 26 يناير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر اليوم في برج مولود برج الحمل مما يدفعه للتقدم بكل الطاقة والإصرار.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل العلاقات يمنحك جاذبية وحضورا أخاذا وتؤثر بشدة في الطرف الآخر.

برج الحمل والحياة الاجتماعية

لا يحب مولود برج الحمل المظاهر الخداعة على الأطلاق، ولكنه يحرص دائما على أن يظهر بمظهر يكون مريح بالنسبة له، ولا يلتفت لحديث الآخرين عنه، كما أنه يحب مصاحبة الأشخاص الواضحين.