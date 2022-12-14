حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 14-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل طموح بدرجة كبيرة فهو يحب أن يحقق أعلى درجات النجاح في حياته لكي يصل لما يريد في حياته، كما أنه يتسم بالصدق الشديد في كل المواقف التي يمر بها ويكره الكذب والخيانة بدرجة كبيرة في مختلف أمور الحياة.

مواصفات برج الحمل

ويتسم مولود برج الحمل بالحزم الشديد فهو يستطيع تنفيذ ما يريده في حياته بكل دقة دون أن يشعر بالضغط، كما أنه شجاع ولا يخاف التعامل من أي شيء، كما أن لديه العديد من المهارات الإبداعية التي تجعله أفضل في كل شيء، وهو منظم جيد في مختلف أمور حياته فهو يكره الفوضى والعشوائية.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمولود برج الحمل كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك أن تبث روحا جديدة في أعمالك وتتحرك بإصرار كبير وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

حاول ألا تستسلم لمشاعر القلق ولا تبالغ في إحساسك بالهم، حتى تكون أكثر هدوء وسعادة وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.