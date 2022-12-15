حظك اليوم برج الحمل الخميس 15-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الحمل بالنشاط والإصرار والسعي للوصول إلى النجاح والحفاظ على تقدمه، وهو شخص محب للمغامرة وألعاب التحدي، وهو يحمل عاطفة كبيرة ويحب أن تسود روح الإنسانية بين البشر فهو يحب العدل ويكره الظلم، ويناقش كافة الأمور والقضايا بجرأة و ثقة، ومن مميزاته أنه لا يغضب سريعا وإذا انفعل فهو يهدأ بسرعة و يسامح عن ما مضى.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 15 ديسمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتواجد في منزل الصحة بالنسبة لمواليد برج الحمل، وهو ما يمنحهم نشاطا ويدفعهم للاهتمام بأمور منزلية وتنظم أعمالك بذكاء وترتيب وفي وقت قصير، وذلك وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط التي يمر بها مواليد هذا البرج منذ فترة، إلا أن الشمس تتواجد بمنزل الحظ مما يمنحك حضورا أخاذا ويساعدك ذلك على التأثير في المحيطين بك، وفق حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي.