استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي.. والاحتلال يطلق الغاز تجاه طالبات المدارس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهداف الفلسطينيين بإطلاق الرصاص الحي على المدنيين بزعم تنفيذ عمليات طعن، وكان آخر الشهداء هو «عارف عبد الناصر عارف لحلوح»، يبلغ من العمر 20 عامًا.

الاحتلال: «لحلوح» هاجم قوة من الجيش قرب موقع عسكري

وأطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار على الشاب الفلسطيني عارف عبد الناصر عارف لحلوح، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب «مستوطنة كدوميم» شرق قلقيلية، شمال الضفة الغربية المحتلة، كما زعمت أنه هاجم قوة من الجيش قرب موقع عسكري.

جيش الاحتلال يزعم حمل الفلسطيني سكينا

كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن الفلسطيني كان يحمل سكينًا وحاول طعن جندي، دون وقوع إصابات في صفوف القوات.

وفي بلدة «بيت أمر» شمال «الخليل» بالضفة الغربية المحتلة، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه طالبات مدرسة «زهرة المدائن» الأساسية أثناء خروجهن من المدرسة، ما أسفر عن إصابة العشرات منهن بالاختناق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي سياق متصل، تجمع مجموعة إسرائيلية متطرفة تتواجد في الولايات المتحدة تحمل اسم «شلوم أسيرايخ» أو «التحية لسجنائكم»، تبرعات معفاة من الضرائب من الأمريكيين، لصالح المتطرفين اليهود المدانين في عدد من أسوأ جرائم الكراهية في إسرائيل، فقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

من جانبها، أوضحت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن ما لا يقل عن 5 من أصل 7 مؤسسين لمجموعة «شلوم أسيرايخ» استجوبتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائم مرتبطة بالأنشطة ضد الفلسطينيين.