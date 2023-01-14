استشهاد 3 شباب فلسطينيين برصاص الاحتلال في «جنين»

استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في «جنين» شمال الضفة الغربية المحتلة، أحدهما متأثرا بإصابته قبل 12 يوما.

واستشهد شابان فلسطينيان برصاص قوة إسرائيلية خاصة، صباح اليوم السبت، داخل سيارة في بلدة جبع جنوب جنين.

واقتحمت قوة إسرائيلية خاصة، «جبع»، وأطلقت النار على سيارة عند مفرق البلدة، ما أدى إلى استشهاد شابين كانا داخلها أحدهما يدعى عز الدين باسم حمامرة «24 عاما»، والآخر أمجد عدنان خليلية، يبلغ من العمر «23 عاما».

#عاجل مصادر محلية: قوة إسرائيلية خاصة تطلق النار على سيارة في بلدة جبع جنوب جنين وحديث عن اغتيال شابين pic.twitter.com/NblpKEYxDh — وكالة صفا (@SafaPs) January 14, 2023

من جانبها، أعلنت مصادر طبية في مستشفى «ابن سينا» بمدينة جنين، فجر اليوم السبت، عن استشهاد الشاب الفلسطيني يزن سامر الجعبري، البالغ من العمر 19 عاما، من بلدة اليامون غرب جنين، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل 12 يوما.

وفي 2 يناير الجاري، أصيب «الجعبري» خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة «كفر دان» غرب جنين، لتفجير منزلي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.