شعبة المواد الغذائية: 30% انخفاضا بأسعار السلع في معارض «أهلا رمضان»

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار السلع بالأسواق، تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية.

إعادة الانضباط للسوق

وأوضح المنوفي، في تصريحات للصحفيين اليوم، أن جهود الدولة المستمرة في إعادة انضباط الأسواق وتوافر السلع الغذائية بشكل دائم بأسعار تناسب الجميع، من خلال التوسع في إنشاء المعارض في كل محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة في كل المحافظات.

تبكير أهلا رمضان وخفض الأسعار

ولفت إلى ان تبكير إقامة معارض أهلا رمضان، لتقام قبل بداية الشهر الكريم بحوالي شهرين، وتستمر لنهاية شهر رمضان، جاء كمحاولة من الحكومة لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وما نتج عنه من زيادة أسعار السلع.

وأكد حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية بنسبة خصم كبيرة، ولذلك فأن معارض أهلا رمضان خطوة ممتازة في طريق زيادة المنافسة بين التجار والشركات المنتجة، ما سيؤدى لزيادة المعروض من المنتجات أمام المواطنين بأسعار عادلة.