محافظ الجيزة: التوسع في إقامة معارض السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع الجهات المعنية والتوسع في إقامة المزيد من المنافذ السلعية والشوادر، كل في نطاقه وتخصيص مساحات واسعة لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين بشكل لائق وبصفة مستمرة حتى شهر رمضان، مؤكدا على المتابعة اليومية لكافة المعارض للتأكد من توافر السلع وجودتها وبيعها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

تقديم كافة التسهيلات أمام التجار

وأشار المحافظ خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أوسيم وتفقده لمنفذ بيع السلع الغذائية الذي أقامته المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك لخدمة مواطني قرى برطس وسقيل بمركز ومدينة أوسيم إلى أنه يتم تقديم كافة التسهيلات أمام التجار العارضين لبيع منتجاتهم بالمنافذ وعدم تحملهم أية أعباء إيجارية أو مالية للمساهمة في تقديم سلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

توفير كافه احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة

وأكد محافظ الجيزة للمواطنين خلال تفقده المنفذ على توافر السلع الأساسية (الزيت والأرز والسكر) وغيرها بكميات جيدة داخل المنافذ السلعية وبالأسعار المعلنة من قبل وزارة التموين، وذلك في إطار جهود الدولة نحو توفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، موجها مديرية التموين بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن ومباحث التموين لتمشيط الأسواق والتعامل الحازم حيال الممارسات الخاطئة لبعض التجار في حجب بيع السلع أو احتكارها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التزام المخابز بالمواصفات المحددة

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد مخابز العيش البلدي بمركز ومدينة أوسيم، حيث حرص على وزن رغيف الخبز للتأكد من التزام المخابز بالمواصفات المحددة له، إلى جانب الاطلاع من المواطنين على آراءهم في جودة الخبز وأبرز المعوقات التي تواجههم.

رافق المحافظ خلال جولته محمد نور، السكرتير المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، وفرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم، ومحمد عبد الراضي، رئيس مركز منشأة القناطر، وهالة غريب، مدير مديرية التموين، وأحمد هجرس، ممثل شركة الكهرباء.