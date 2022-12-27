محافظ كفر الشيخ يتفقد سوق الجملة ويطمئن على توافر احتياجات المواطنين

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، سوق الجملة غرب مدينة كفر الشيخ، للاطمئنان على توفير كافة احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأيمن خلف، رئيس مركز ومدين كفر الشيخ.

المحافظ يتفقد الوكالات بسوق الجملة

وتفقد المحافظ، الوكالات داخل سوق الجملة، وناقش التجار وعددا من المواطنين المترددين على السوق والباعة حول أسعار الفواكه والخضروات المتعددة، مشددا على عدم المغالاة في الأسعار.

ووجّه محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والتموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقيقا لخطط التنمية المستدامة ووفقاً لرؤية مصر 2030.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات

كما شدّد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير محاضر للمخالفين لردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بحقوق المواطنين وصحتهم، والقضاء على جميع صور التلاعب، ومصادرة الكمية المضبوطة والتحفظ عليها، والتأكد من جودة وسلامة المواد والسلع المعروضة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية.