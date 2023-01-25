رئيس قسم الزلازل بمعهد البحوث يطمئن المواطنين بعد الهزة الأرضية: «متخافوش»

ليست المرة الأولى التي شعر فيها المواطنون بهزة أرضية خلال الفترة الأخيرة، آخرها منذ دقائق، إذ شعر سكان القاهرة والجيزة بزلزال خفيف استمر حوالي 20 ثانية، بقوة 5.87 درجة على مقياس ريختر، بحسب ما أكده الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للحبوث الفلكية، لـ«الوطن».

الزلزال يبعد 502 كيلومتر عن السواحل المصرية، ووقع في خط عرض 35.73 شمالًا، وخط طول 28.89 شرقًا، والزلزال شرق البحر المتوسط شعر به عدد من المواطنين في نطاق القاهرة الكبرى دون وقوع أي خسائر أو إصابات.

رئيس قسم الزلازل يطمئن المصريين

الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، طمأن المواطنين بخصوص حدوث تكرار حدوث الزلازل والهزات الأرضية، خاصة بعد أن نشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير مؤكدة تفيد بحدوث موجات مد وتكرار لهزات أرضية عنيفة خلال الفترة القادمة، حيث أكد أن الهزات الأرضية والزلازل تبعد عن مصر مئات الكيلومترات، وآخر ما يمكن أن تسببه لنا هو الإحساس بالاهتزاز فقط، وذلك في بعض الأماكن، نتيجة طبيعة التربة في دلتا نهر النيل.

الزلازل تحدث في البحر المتوسط منذ آلاف السنين

وأكد «الهادي» أن الزلازل تحدث فى البحر المتوسط منذ آلاف السنين بصفة طبيعية من وقت إلى آخر، ولم يرشح أحد أن النشاط فى البحر المتوسط سيزداد أو يقل خلال الفترة القادمة، والزلزال الذي وقع منذ دقائق، يبعد من الأساس عن مناطق نشاط الزلازل بأكثر من 500 كيلومتر عن السواحل المصرية.