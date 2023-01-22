تفاصيل زلزال ميامي الإيرانية.. وقع في عمق 10 كيلومترات

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، مدينة «ميامي» بمحافظة سمنان شرقي إيران، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار جراء الهزة الأرضية.

وتقع إيران غرب قارة آسيا، عند تقاطع خطوط الصدع الجيولوجي الرئيسية، وعانت البلادفي السنوات الأخيرة من عدة زلازل مدمرة.

وقوع زلزال ميامي الإيرانية في الساعة السابعة و24 دقيقة مساءا

وقال مركز «رصد الزلازل الوطني» الإيراني، إن زلزال ميامي الإيرانية، القوي وقع في الساعة السابعة و24 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.46 والطول الشرقي 55.54 درجة.

وأضاف «رصد الزلازل الوطني» الإيراني، إن زلزال ميامي الإيرانية وقع في عمق 10 كيلو متر عن سطح الأرض.

من جانبه، أشار حاكم بلدة «ميامي» علي رضا أشوري، إلى عدم وقوع أي خسائر حتى الآن جراء الهزة الأرضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية.

مصرع 40 ألف شخص جراء زلزال 1990

وفي 2003، شهدت إيران، زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة كرمان الوقاعة جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن مصرع 31 ألف شخص على الأقل، وتدمير مدينة«بم القديمة»، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت المانيا «دويتشه فيله».

وفي عام 1990، ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، شمال إيران، ما أسفر عن مصرع 40 ألف شخص وإصابة 300 ألف، كما اسفرت الهزة الأرضية عن تشريد نصف مليون آخرين.