«البحوث الفلكية» تكشف تفاصيل زلزال «شرق المتوسط»: على عمق 54 كيلومترا

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل زلزال شرق البحر المتوسط الذي وقع مساء اليوم، ويبعد 502 كم عن السواحل المصرية، موضحاً أنَّ عمق الزلزال حوالي 54 كم، وقوته بلغت 5.87 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 35.73 شمالاً وخط الطول 28.89 شرقاً.

لا خسائر أو إصابات ناتجة عن زلزال شرق البحر المتوسط

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، أنَّ زلزال شرق البحر المتوسط شعر به عدد من المواطنين في نطاق القاهرة الكبرى دون وقوع أي خسائر أو إصابات.

وكشف رئيس المعهد التابع لوزارة التعليم العالي، سبب شعور أهالي القاهرة الكبرى بالزلزال، مبينًا أنَه كلما زاد عمق الهزة الأرضية زادت مسافة الشعور بها في مناطق متفرقة، مؤكّداً أنَّ محطات الرصد التابعة للمعهد التي يزيد عددها على 70 محطة تعمل ليل نهار لمتابعة نشاط الهزات الأرضية وتحليل بيناتها أول بأول من خلال الخبراء.

مصر بعيدة تماماً عن الأحزمة ومناطق النشاط الزلزالي

وأكّد «القاضي»، أنَّ مصر بعيدة تماماً عن الأحزمة ومناطق النشاط الزلزالي الخطيرة، لافتًا إلى أنَّه لا توجد أي أزمات أو خسائر ناتجة عن هزة اليوم.

جدير بالذكر، أنَّ الصورة المرفقة من قبل المعهد القومي للبحوث حول موقع الهزة التي شهدها البحر المتوسط، كشفت قربها من دول اليونان وقبرص وتركيا وبعدها عن مصر.