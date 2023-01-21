تفاصيل زلزال الأرجنتين.. وقع على عمق 636 كيلو مترا

تعرضت الأرجنتين في وقت مبكر من اليوم السبت لزلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر دون وقوع خسائر أو أضرار جراء الهزة الأرضية، ونستعرض خلال الأسطر القادمة، تفاصيل ما حدث.

وضرب زلزال الأرجنتين بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر شمال غرب «سنتياجو ديل إستيرو» دون إبلاغ السلطات عن وقوع أضرار جراء الهزة الأرضية، وقال «المعهد الوطني للوقاية»، إن الزلزال وقع على عمق 636 كيلو متر.

ووقع زلزال الأرجنتين فى الساعة 7:09 مساء بالتوقيت المحلي وكان مركزه على بعد 42 كيلومترا جنوب غرب بلدة «كامبو جالو» و 202 كيلو متر شرق مدينة «سان ميجيل دى توكومان»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أرجنتينية.

شدة زلزال الأرجنتين على مقياس «ميركالي المعدل»

وبلغت شدة زلزال الأرجنتين، الثالثةعلى مقياس «ميركالي المعدل»، عبارة عن مقياس لوصف شدة ما تحدثه الزلازل من تأثيرات مختلفة في الأماكن المختلفة حول مركز الهزة الارضية على الإنسان والمنشآت والبيئة ولا يعبر عن قوة الزلزال

شعور القاطنون في « سنتياجو ديل إستيرو» و«دي توكومان» بالزلزال

وقالت وكالة «تيلام» المحلية، إن القاطنون في مدن:« سنتياجو ديل إستيرو» و«سان ميجيل دي توكومان» و«سان فرناندو ديل فالي دي كاتاماركا»، أحسوا بزلزال الأرجنتين، مشيرة إلى تسجيل الهزة الأرضية في أجهزة الاستشعار بمركز رصد الزلازل بجامعة «سنتياجو دي تشيلي»

وفي وقت سابق، من اليوم السبت، قالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكي، إن مركز زلزال الأرجنتين، وقع على عمق 610.7 كيلومتر، موضحة ان الهزة وقعت عند ملتقى دائرة عرض 26.721 جنوبا وخط طول 63.039 غربا.

بدوره، أشار مركز رصد «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إلى أن قوة زلزال الأرجتنين، بلغت 6.3 درجة على مقياس ريختر، مضيفا أن الهزة الأرضية وقعت على على عمق 600 كيلومتر.