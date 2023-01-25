«تحالف التراضي السوداني» لقناة القاهرة الإخبارية: أمريكا تسعى لممارسة المزيد من الضغوط علينا

أكد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة السوداني، رئيس تحالف التراضي الوطني، أنّ المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية كان دور القوى الإقليمية والدولية إيجابي، مشيدًا بدور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بعدما أعلنتا دفع 3 مليارات دولار، ودفعا مليار ونصف المليار دولار، ولكن المجموعات اليسارية في تيار الحرية والتغيير هاجمت الدولتان، فلم ترسلا المساعدات.

وأضاف المهدي، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت في لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية، أن دول الخليج علاقتها أقوى بالجيش السوداني، ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا تسعى إلى ممارسة المزيد من الضغوط، ولم يدفعا الأمور إلى الأفضل، وبخاصة الآلية الرباعية التي دفعت إليها أمريكا وبريطانيا، واصفًا إياها بأنها وصفة خاطئة.

حكومة انتقالية مستقلة

وتابع رئيس حزب الأمة السوداني: «بدلا من الاتجاه نحو حكومة انتقالية مستقلة ترتب أوضاع ومعاش الناس والانتخابات والحفاظ على الوضع السيادي للجيش السوداني باعتباره المسؤول عن المرحلة، تم الاتجاه إلى الاتجاه الأمريكي والقوى الغربية في إعادة بعض الأطراف إلى السلطة مرة أخرى، وهو ما سبب مأزقا كبيرًا».