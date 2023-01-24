وزير الري: نشجع رجال الأعمال المصريين لدفع التنمية بجنوب السودان

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم، بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، بحضور السفير معتز مصطفى عبد القادر سفير مصر بجنوب السودان والوفد الرسمي المرافق للوزير، إذ جرى التباحث حول ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.

وصرح الدكتور سويلم، بأن جلسة المباحثات الموسعة تهدف لبحث تقدم سير العمل في المشروعات التنموية المشتركة في مجال الموارد المائية، التي تأتي في المقام الأول لخدمة مواطني جنوب السودان من خلال توفير مياه الشرب النقية، مثل مشروعات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية، وكذلك مشروعات حصاد مياه الأمطار، للاستفادة منها في توفير مياه الشرب والرعي للثروة الحيوانية والحماية في الفيضانات، بالإضافة لإنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور عاصمة ولاية جونجلي لجمع البيانات والمعلومات الهيدرولوجية اللازمة لإعداد الدراسات المشتركة التي تسهم في التنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر من مخاطر الفيضان.

وأكد سويلم، اهتمام مصر بأعمال تطهير المجاري المائية من الحشائش المائية، التي تسهم في خدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضان، وبالتالي تحقيق الإستقرار للمواطنين، بالاضافة لاهتمام مصر بالدعم المؤسسي لوزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان، من خلال دراسة إنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر، وكذلك الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات .

وأوضح أن العلاقات المصرية الجنوب سودانية عميقة وممتدة على كل الأصعدة، خاصة التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، الذي يمتد لسنوات طويلة، وأن مصر حريصة على تقديم كل أشكال الدعم الفني للأشقاء بجنوب السودان.

كما التقى الدكتور سويلم، بضيو مطوك وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، حيث تم بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص الاستثمار المختلفة في كل المجالات، بما يحقق مصالح البلدين وينعكس إيجابيا على المواطنين بجنوب السودان.

وأكد سويلم خلال اللقاء، أن مصر حريصة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع دولة جنوب السودان، وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية، وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والاقتصاد بجنوب السودان بالشكل الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين بجنوب السودان.