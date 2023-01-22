وزير الري يشارك في قياس منسوب نهر النيل في السودان

زار الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري محطة قياس الخرطوم على النيل الأزرق، في ثان أيام زيارته للسودان، رافقه المهندس ضو البيت عبد الرحمن وزير الري والموارد المائية السوداني، والسفير هاني صلاح سفير مصر في الخرطوم وأعضاء الأجهزة التنفيذية لهيئة مياه النيل، واستمع لشرح وافي عن خصائص المحطة وآليات القياس وتدقيق البيانات من رؤساء الأجهزة التنفيذية.

قياس التصرف لنهر النيل

كما شهد الوزير عملية قياس التصرف التي تمت بواسطة مهندسين بالأجهزة التنفيذية لهيئة مياه النيل باستخدام جهاز Acoustic Doppler Current Profiler، والذي تم توريده من الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وذلك في إطار إستراتيجية الهيئة وخطتها الطموحة لتطوير محطات القياس وإمدادها بأحدث الوسائل التكنولوجية وأجهزة القياس.

شبكة محطات قياس المناسيب

وأشاد الدكتور سويلم بما تمتلكه الأجهزة التنفيذية لوزارتي الري بالسودان ومصر من شبكة محطات قياس المناسيب والتصرفات المنتشرة على نهر النيل والمزودة بأحدث أجهزة القياس، مشيراً إلى أن أعمال القياس المستمر والمتابعة الدائمة لمناسيب نهر النيل تساعد في إدارة النهر بالشكل الأمثل.