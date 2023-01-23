وزير الري يصل إلى جنوب السودان لمناقشة مشروعات التعاون في الموارد المائية

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم، رفقة وفد رسمي، إلى مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في زيارة رسمية لمدة 3 أيام، حيث كان في استقباله بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، والسفير معتز مصطفى عبدالقادر، سفير مصر بجنوب السودان، ولفيف من كبار المسؤولين بحكومة جنوب السودان، وتشهد الزيارة إجراء مباحثات بشأن مشروعات التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية، وتفقد سير العمل في المشروعات التي تنفذها مصر في جنوب السودان، وافتتاح المشروعات التي نظمتها الوزارة لخدمة الأهالي والمواطنين.

دعم مصري دائم لتنمية جنوب السودان

وأعرب سويلم، عن سعادته بزيارة جنوب السودان الشقيقة لأول مرة، مشيرا إلى أنّ الزيارة تأتي في إطار التباحث وتبادل الرؤي في المشروعات المشتركة بين البلدين، وبحث تعزيز أواصر التعاون ليس فقط في مجال الموارد المائية والري بل في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب بال ماي دينج، عن سعادته بزيارة أخيه وزير الموارد المائية والري المصري والوفد المرافق له، معربا عن شكره لمصر لما تقدمه من دعم لجنوب السودان خاصة في مجال الموارد المائية والري، مشيرا لتطلعه لتبادل الرؤى وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

تاريخ وأصالة علاقات البلدين

وأكد الدكتور سويلم، دعم مصر الدائم لجنوب السودان لتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المجالات، حيث شهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من مشروعات التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات كالكهرباء والصحة والتعليم والنقل وافتتاح البنك الأهلي المصري بجوبا، والتدريب والمنح الدراسية والموارد المائية والري، إضافة للزيارات المتبادلة على المستويات الرئاسية والحكومية، مشيرا إلى أنّ مصر وجنوب السودان يجمعهما رباط واحد هو نهر النيل، وهو ما ينعكس على تاريخ وأصالة العلاقات بين الدولتين.