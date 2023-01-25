خريطة معارض «أهلا رمضان» بالإسكندرية 2023 بعد زيادة عددها.. بجوارك بيتك

يرغب المواطنون في الوقت الراهن إلى معرفة خريطة معارض أهلا رمضان بالإسكندرية 2023 بعد زيادة عددها إلى 11 فرع، يتمثلون في فرع رئيسي في محطة مصر بالإضافة إلى 10 فروع عبر المجمعات الاستهلاكية في كافة أنحاء المدينة الساحلية، لجعلها أقرب إلى منازل المواطنين من أجل شراء احتياجاتهم كونهم يوفرون السلع الغذائية واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلى 30%.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خريطة معارض أهلا رمضان بالإسكندرية 2023 بعد زيادة عددها لمعرفة كل مواطن المعرض الأقرب إلى منزله توفيراً عليهم في نفقات الانتقال من أجل الاستفادة من أسعار معارض أهلا رمضان المميزة هذا العام.

معارض أهلا رمضان وسط الإسكندرية

- مجمع وهدان بالمنشية

- مجمع الأزاريطة أمام كلية طب الأسنان بالأزاريطة

- معرض أهلا رمضان الرئيسي في محطة مصر الذي يعد قبلة المناطق من كافة أنحاء المدينة كونها نقطة التلاقي الرئيسية.

معارض أهلا رمضان شرق الإسكندرية

- مجمع كمال الجويلى طريق الحرية برشدي.

- مجمع على القطا بشارع مصطفى فهمي بجليم

- مجمع جناكليس طريق الحرية بجناكليس.

- مجمع علي بن أبي طالب بمنطقة أبو قير.

- مجمع شارع جمال عبد الناصر في السيوف.

معارض أهلا رمضان غرب الإسكندرية

- مجمع البيطاش الرئيسى بجوار عمر أفندى.

- مجمع محمد كريم بمنطقة بحري.

- مجمع سيدي مسعود بالعامرية.