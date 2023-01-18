تعرف على أماكن معارض أهلا رمضان بالإسكندرية 2023.. تخفيضات تصل إلى 30%

يرغب المواطنون في الوقت الراهن في معرفة أماكن معارض «أهلا رمضان» بالإسكندرية 2023 والتي تم افتتاحها لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلى 30% من قبل محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء أحمد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أماكن معارض أهلا رمضان بالإسكندرية 2023 وتفاصيل الخصومات ومدة العرض.

أماكن معارض أهلا رمضان بالإسكندرية 2023

جرى تخصيص 6 أماكن لمعارض أهلا رمضان بالإسكندرية 2023، تتمثل في المقر الرئيسي بمحطة مصر، بالإضافة إلى 5 مجمعات استهلاكية بأنحاء المحافظة لإقامة معرض أهلا رمضان، وهذه المجمعات هي:

- مجمع وهدان بالمنشية.

- مجمع الأزاريطة أمام كلية طب الأسنان بالأزاريطة.

- مجمع كمال الجويلى طريق الحرية برشدي.

- مجمع على القطا بشارع مصطفى فهمى بجليم.

- مجمع جناكليس طريق الحرية بجناكليس.

- بالإضافة إلى معرض أهلا رمضان الرئيسي في محطة مصر.

تخفيضات معارض أهلا رمضان بالإسكندرية 2023

وتشمل معارض أهلا رمضان، كميات وفيرة من اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والسكر والزيوت والأرز والسمن والدقيق والمكرونات وغيرها من السلع الغذائية الأساسية وذلك بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق تصل إلى 30% في بعض السلع.

مدة معارض أهلا رمضان بالإسكندرية 2023

وأكد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه قد تم تفقد المجمعات المذكورة والسلع المعروضة والأسعار المعلنة، والتأكد من جودة السلع المعروضة لينال المواطنين سلع عالية الجودة بأسعار مخفضة ويتم ضبط الأسعار في الأسواق من خلال تواجد القطاع الحكومية كمشارك أساسي في الأسواق.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان، أنه أن معارض أهلا رمضان هذا العام تأتي قبل الشهر الفضيل بأكثر من شهرين وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، وتقام في أماكن بمحلات مميزة وليست في شوادر حفاظا على السلع والمعروضات من الأمطار.