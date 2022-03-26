أسعار كرتونة رمضان في معرض أهلا رمضان 2022 بالإسكندرية «فيديو»

تتجه الأنظار إلى أسعار كرتونة رمضان في معرض أهلا رمضان 2022 بالإسكندرية، والتي تتراوح أسعارها وفقا لحجم المنتجات بداخلها حيث تبدأ أسعارها من 61 جنيها حتى 165 جنيها وذلك وفقا لمحتويات الكرتونة مع وجود أكثر من فئة.

طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية

وأجرت «الوطن» جولة في المعرض الرئيسي لـ«أهلا رمضان» بأرض كوتة وسط الإسكندرية، حيث طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن المجمدة والسلع المرتبطة بالشهر الفضيل من بلح وتمور والياميش بأنواعه وبجودة عالية وأسعار تنافسية تقل عن مثيلتها بالأسواق من 15 إلى 25%، وهو ما انعكس على أسعار كرتونة رمضان.

أسعار كرتونة رمضان في الإسكندرية 2022

- كرتونة رمضان بسعر 61 جنيها: تضم كيلو أرز وكيلو سكر وكيلو مكرونة وصلصلة، وزجاجة زيت 800 مللي جرام وعبوة تمر 600 جرام.

- كرتونة رمضان بسعر 75 جنيها: تضم كيلو أرز وكيلو سكر وكيلو مكرونة وصلصلة وباكو شاي صغير وزجاجة زيت 800 مللي جرام وعبوة تمر 600 جرام وكيس سمن 350 جراما.

- كرتونة رمضان بـ100 جنيه: أرز وسكر وزيت وسمن ومكرونة وشاي وفول تدميس وصلصة وفاصوليا وبلح خشاف بأوزان تتراوح بين 500 جرام إلى كيلو، لكل سلعة.

- كرتونة رمضان بسعر 165 جنيها: 2 كيلو أرز وكيلو سكر و2 كيلو مكرونة وربع كيلو شاي وملح 300 جرام وبلح خشاف كيلو وزيت 700 مللي وسمن 650 جراما وفول تدميس 500 جرام وعبوة صلصة

توفير كرتونة رمضان في الإسكندرية

ويمكن للمواطنين الزائرين لمعرض أهلا رمضان بكوتة استغلال توافر السلع المطروحة بتلك التخفيضات وتوفير كرتونة رمضان وفقا لاحتياجاتهم، وذلك من خلال تلك الأسعار:

- الدواجن المجمدة سعر الدجاجة 1 كجم 48 جنيها والدجاجة زنة 1100 جم 53 جنيها والدجاجة زنة 1200 جم 57.75 جنيها والدجاجة زنة 1300 جم 62.5 جنيها.

- أما عن اللحوم سعر الكجم الطازج 95 جنيها.

و سعر الكجم مجمد برازيلى 85 جنيها.

- كما أن أسعار البلح تتراوح بين 12 إلى 25 جنيها للكجم طبقا الأصناف و الماركات: «تمور الوادى الجديد عبوة واحد كجم 28 جنيه، تمور الوادى الجديد عبوة 2 كجم 5 جنيه».

- الزبيب المستورد 90 جنيها للكجم.

- قمر الدين يتراوح بين 32 و36 جنيها للفة.

- جوز الهند 60 جنيها للكجم.

- التين 40 جنيها للفة.

- السودانى 42 جنيه للكجم.

- تمر هندى يتراوح بين 28 جنيها للفة.