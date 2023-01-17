أسعار اللحوم والسلع في معرض أهلا رمضان بالإسكندرية.. تخفيضات تصل لـ25%

انطلق معرض أهلا رمضان بالإسكندرية اليوم، بعد افتتاحه من المحافظ اللواء محمد الشريف، في سوق محطة مصر الجديدة، ويضم 15 باكية، وتُباع فيه 16 سلعة أساسية، وأكثر من 100 سلعة فرعية داخل المعرض، بتخفيض يصل إلى 25%.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية واللحوم والدواجن داخل معرض أهلا رمضان بالإسكندرية، والتي تتوافر بأسعار تنافسية، في ظل مشاركة نحو 13 شركة لتوفير أكبر كم من السلع وبتخفيضات كبيرة للمواطنين، بالإضافة إلى الخصم على منتجات الألبان من 10 إلى 20%، كما أن سعر جميع منتجات شركة قها بنسبة خصم 25%.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان

- سعر كيلو الأرز المعبأ 14.5 جنيه بدلا من 16 جنيها خارج المعرض.

- سعر كيلو السكر المعبأ 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها.

- زيت خليط 800 ملي بسعر 35 جنيها بدلا من 42 جنيها.

- كيلو الدقيق معبأ بسعر 17 جنيها بدلا من 20 جنيها.

- سعر السمن الصناعي 1.5 كجم (الهانم) 86 جنيها بدلا من 94 جنيا.

- سعر السمن الصناعي 1.5 كجم (روابي وجنة) 92 جنيه بدلا من 96 جنيها.

- سعر السمن الصناعي 700جم (روابي وجنة) بلغ 47.75 جنيه بدلا من 50 جنيها.

أسعار اللحوم في معرض اهلا رمضان بالإسكندرية

- سعر كيلو اللحوم المجمدة من 85 إلى 110 جنيه بدلا من 140 جنيها.

- سعر كيلو لحوم سوداني طازجة 135 جنيها بدلا من 160 جنيها.

- سعر اللحوم البلدي الطازجة داخل المعرض بـ160 جنيها بدلًا من 220 جنيها.

- سعر مصنعات لحوم بلدي قد بلغ 140 جنيها بدلا من 180 جنيها.

سعر كرتونة البيض والفراخ في معرض أهلا رمضان

- سعر كرتونة البيض داخل المعرض بلغت 86 جنيهًا بدلًا من 95 جنيها.

- سعر كيلو الدواجن المجمدة بلغ 65 جنيها بدلا من 72 جنيها.

- سعر الفراخ البانية 120 جنيها بدلا من 140 جنيها.