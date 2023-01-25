قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة الجمعة المقبلة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد برافع مياه الزيتون، سيتم انقطاع المياه عن مناطق «شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته – منطقة الميريلاند ومتفرعاتها – منطقة الاتحادية – منطقة الألف مسكن – شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته – شارع الأهرام ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته» بمنطقة مصر الجديدة، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية ظهر الجمعة المقبلة وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالي.

وناشدت الشركة في بيانها أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب

وقامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.

وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.