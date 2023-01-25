رئيس تحالف التراضي الوطني السوداني: المبعوث الأممي متعنت ولا يتعاون مع أحد

قال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة السوداني ورئيس تحالف التراضي الوطني، إنّ الحزب يريد أن يشارك في فتح الطريق أمام اتفاق مع جميع الأحزاب، مشيرًا إلى أنه يصعب تنفيذ هذا الحل عمليا بسبب ما وصفه بـ"الاحتكار" من جانب بعض الأطراف للعملية السياسية، وبالتالي فإن الاتفاق السياسي الإطاري غير قابل للتعدد.

وأضاف المهدي خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت في لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية: من يفتح الباب؟ خاطبنا البرهان ومحمد حمدان دقلو وخاطبنا الآلية الثلاثية، ولم يرد علينا أحد، وللأسف فإن الاتفاق الإطاري لا يتم تنفيذه في الواقع، كما خاطبنا المبعوث الأممي ولم يرد علينا.

وتابع رئيس حزب الأمة السوداني ورئيس تحالف التراضي الوطني، أن مبعوث الاتحاد الأفريقي أعلن إصراره على عدم عزل أي طرف، ولكن المبعوث الأممي متحكم في العملية الانتقالية، لذلك طلبت حكومة السودان من الأمين العام للأمم المتحدة ان يسحبه، واصفا إياه بـ«الرجل المتعنت» الذي يصر على آرائه وغير قادر على التعاون مع الآخرين، ولا خبرة لديه.