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«تحالف التراضي الوطني السوداني» لقناة القاهرة الإخبارية: تيار الحرية والتغيير تعرض لانقسامات

كتب:

محمد متولي
04:43 م | الأربعاء 25 يناير 2023
مبارك الفاضل المهدي

مبارك الفاضل المهدي

أكد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة السوداني ورئيس تحالف التراضي الوطني، أنّ القوى الغربية حجمت تشكيل الجيش السوداني للحكومة، إذ أنّ هناك إصرارا على إعادة مجموعة الحرية والتغيير التي خرجت من السلطة، مشيرًا إلى أنها تعرضت لانقسامات كبيرة وأصبحت مجموعة صغيرة.

إصدار اتفاق إطاري

وأضاف المهدي، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت في لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك مصادمة وحساسيات مع الجيش بين هذه المجموعة، مشيرا إلى أن حدوث تحالف بين مجموعة الفريق محمد حمدان دقلو و«الحرية والتغيير»، وجرى إصدار اتفاق إطاري.

وتابع أن الجيش السودان كان أذكى، وأكد أنه قبل الانتخابات لن يسمح لمدني بأن يحكم الجيش، وأعلن استعداده التنازل عن رئاسة السلطة السيادية مقابل استقلالية الجيش تماما فتمت الموافقة على هذا الشرط.

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