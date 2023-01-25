قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن حرب الفساد في العاصمة الأوكرانية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «حرب من نوع آخر.. كييف تقود معركة جديدة ضد الفساد»، وقال التقرير: «في جبهة أخرى بعيدة عن المعارك العسكرية الدائرة على الأراضي الأوكرانية تخوض كييف معركة ضد الفساد، وسط سلسلة من الاتهامات بالرشاوى وممارسات مشبوهة، أقيل واستقال على إثرها عدد من المسؤولين بعضهم في مناصب حكومية عليا».

وأضاف التقرير: «الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تفاعل سريعا مع القضية مؤكدا أنه لن يتغاضى عن الفساد الذي يمثل مشكلة مزمنة في البلاد، متعهدا باتخاذ قرارات رئيسية بشأن القضاء عليه».

وتابع: «وعلى خلفية هذه الموجة من التغيرات أقيل نائب المدعي العام من منصبه، بينما استقال نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، بالإضافة إلى نائب وزير الدفاع الأوكراني، وهو المسؤول عن إمداد القوات بالأغذية والمعدات، مشيرا إلى أنه تعرض لما وصفه باتهامات إعلامية بالفساد».

واستطرد: «اتهامات نفتها وزارة الدفاع الأوكرانية بعدما تحدثت تقارير محلية عن إبرام عقود تموين بأسعار أعلى مرتين إلى ثلاث من أسعار السوق للمنتجات الغذائية الأساسية».

وأوضح: «شبهات الفساد بحسب التقارير لا تتوقف عند هذا الحد، بل تصل إلى نطاق واسع في أوساط الجيش الأوكراني ما دفع الغرب إلى تحذير أوكرانيا من التحول لأكبر سوق لتهريب الأسلحة».