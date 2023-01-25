رئيس «تحالف التراضي السوداني» لقناة القاهرة الإخبارية: مصر تساهم في وصول بلادنا إلى حل سياسي

قال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة السوداني، ورئيس تحالف التراضي الوطني، إن مصر تساهم في الوصول إلى حل سياسي بالسودان، مشددا على أنها تسعى إلى تأمين اتفاق السودانيين ووحدتهم كي ينجحوا في العبور بالمرحلة الانتقالية.

وأضاف المهدي، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت في لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية: «مصر قدمت خدمة كبيرة للسودانيين، ولدينا مثل يقول الخيل الأصيلة تسبق في اللفة، ومصر الآن جاءت في اللفة، وإن شاء الله ستساهم مساهمة فعالة في إتاحة الفرصة للسودانيين كي يتفقوا ويتوحدوا على كلمة سوءا مع القوات المسلحة».

احتكار الحياة السياسية

وعن تيار الحرية والتغيير، أكد رئيس حزب الأمة السوداني، ورئيس تحالف التراضي الوطني، أن القوى الدولية أصرت على أن تحتكر الحياة السياسية، والجيش وافق على هذا المقترح، ولكن عندما رفض الرأي العام المدني والعسكري هذا الأمر، بدأ القائد العام للقوات المسلحة يتحدث عن أهمية فتح الاتفاق الإطاري وعقد اجتماعات بين أطراف مختلفة وحاول التوفيق بين الجميع، وبالتالي فإن الجيش يحاول الوصول إلى توافق حول الاتفاق.