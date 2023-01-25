نصائح للتعامل مع الزلزال.. لا تخرج من المنزل وتصرف بعقلانية

هزة أرضية قوية، شعر بها سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات، منذ قليل، ما آثار الرعب والفزع في نفوس المواطنين، لذلك قدم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، عدة نصائح للتعامل مع الزلزال، حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من الأخطار.

كيف تتصرف عند حدوث الزلزال أو الهزة الأرضية؟

قد يؤدي سوء التصرف عند حدوث الهزات الأرضية، إلى زيادة أعداد الخسائر البشرية والمادية، لذلك يجب تحذير المواطنين باحتمالية وقوع زلزال وتوعيتهم بالاحتياطات الواجب اتباعها عند حدوثه، من شأنه أن يقلل من معدل الإصابات والوفيات.

ويعد من أبرز النصائح التي يتم التعامل بها عند حدوث الزلزال، هوعدم التحرك من المكان، ويجب على المواطنين حماية أنفسهم فى حالة تصدع المنازل باستخدام المنضدة -وفقا لنصائح المعهد- لافتا إلى أن هرولة المواطنين على السلالم ومحاولة الخروج للشارع في زلزال 1992، كان أحد أسباب زيادة عدد الوفيات، لذلك يجب الابتعاد عنها.

الابتعاد عن المباني

الابتعاد عن النوافذ والمداخن أمر مهم، وتذكر أن أهم جزء يجب حمايته فى الجسم هو الرأس، إغلاق المواقد وفصل مصادر الكهرباء والغاز من أماكنها الرئيسية، أما إذا كان الشخص خارج المنزل، يجب عليه الابتعاد عن المباني والذهاب في اتجاه الأماكن الخالية مثل الحدائق والساحات، فضلا عن تجنب استخدام المصاعد، لأنها قد تكون عرضة للعطل والسقوط أثناء الزلازل.

إخلاء المنزل من أدوات التنظيف

إخلاء المنزل من بعض الأشياء، أبرزها الأثاث والأجهزة الكهربائية الثقيلة، والسوائل القابلة للاشتعال، خاصة منتجات التنظيف، والنباتات المعلقة في أواني ثقيلة، فضلا عن إطارات صور ثقيلة، أو مرايا فوق السرير، ولابد أن تجعل محيط خطوط الغاز والكهرباء فارغًا تمامًا.