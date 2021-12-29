هزة جديدة لزلزال كريت بقوة 5.3 ريختر بدون خسائر مادية أو بشرية

تواصلت الهزات الأرضية لزلزال كريت، حيث تعرضت الجزيرة اليونانية لهزة أرضية جديدة مساء اليوم الأربعاء، بلغت قوتها 5.3 درجة على مقياس ريختر، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وهي ثاني هزة أرضية تتعرض لها الجزيرة خلال يوم واحد بعد هزة أخرى شعر بها المصريون.

زلزال كريت.. هزة جديدة في نفس الموقع السابق

وأعلن معهد أثينا للجيوديناميكا أن الهزة الثانية من زلزال كريت وقعت في الساعة 6:47 مساءً (بالتوقيت المحلي)، على عمق 59.1 كم، في نفس الموقع الذي سُجلت فيه صباح اليوم، هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، بحسب ما نقلته صحيفة «كاثمريني» اليونانية. ويأتي ذلك بعد 3 أيام من وقوع هزتين أرضيتين على جزيرة كريت.

وكان المعهد القومي لبحوث الفلك في مصر، قد أفاد في وقت سابق اليوم، بأن مواطنين في بعض المدن المصرية، شعروا بزلزال كريت الذي كان بقوة 5.9 درجة، ووقع بالقرب من جزيرة كريت اليونانية، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية».

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكر فيه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا شدته 6.1 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية اليوم الأربعاء.

وقال المركز إن زلزال كريت كان على عمق 80 كيلومترا، وفق ما نقلت «رويترز».

من جانبه قال المعهد الجيوديناميكي اليوناني، إن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب كريت. ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

زلزال كريت.. ليس الأول الذي يشعر به المصريون

ولم يكن زلزال كريت الذي ضرب الجزيرة اليوم، هو الأول الذي يشعر به المصريون، فقد ارتبط اسم جزيرة كريت اليونانية بالزلازل التي يشعر بها سكان مصر في أكثر من هزة أرضية على فترات وسنوات متفرقة.

ففي شهر أكتوبر الماضي، على المثال، حدثت هزتان آخرهما كان بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، وشعر بها سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية، وعدد من المحافظات الأخرى.

وجزيرة «كريت» تعتبر أكبر الجزر اليونانية، والخامسة من حيث الحجم بين جزر البحر الأبيض المتوسط، وتبلغ مساحتها 8336 كيلومترًا، ويسكنها أقل من نصف مليون نسمة.