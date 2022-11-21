معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال اليوم

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية عن حقيقة تعرض مصر لزلزال اليوم خاصة أن بعض متابعي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كتبوا بأنهم شعروا بالزلزال في أماكن مختلفة من أنحاء الجمهورية خاصة في مدن مثل الإسكندرية ومحافظات القاهرة الكبرى وبعض مدن الدلتا والسواحل الشمالية منها.

حقيقة تعرض مصر لزلزال اليوم

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن حقيقة تعرض مصر لزلزال اليوم، إذ أعلن في بيان تفاصيل زلزال اليوم، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابع للمعهد وبعض المحطات الدولية هزة أرضية ضربت اليونان.

وأوضح المعهد أن زلزال اليوم كان على بعد 506 كم شمال مدينة مطروح وشعر به بعض سكان مدن الدلتا والقاهرة الكبرى، وشدته بلغت 5.8 درجة على مقياس ريختر.

ولفت المعهد إلى أن وقت حدوث زلزال اليوم كانت في الساعة 1:24 مساء بالتوقيت المحلي، بخط العرض 35.86 شمالا وخط الطول: 26.62 شرقا، وعمقه 85 كم

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بشعور بعض المواطنين في بعض مدن الدلتا والقاهرة الكبرى بزلزال اليوم.

وكتب المعهد عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بعد نشر البيان الأول لـ الزلزال، بدأت تتوالى اتصالات للمعهد بشعور بعض المواطنين به في بعض مدن الدلتا والقاهرة الكبرى، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات».

زلزال اليوم يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج زلزال موقع التدوينات القصيرة «تويتر» مصر، بعد شعور سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات بهزة أرضية مركزها شرق جزيرة كريت باليونان.

وجاءت تعليقات نشطاء «تويتر» معبِّرة عن الحدث إذ جاءت التعليقات كالتالي: «لوهلة مكنتش حسه إنه في زلزال بعد ما أدركت فعلا أنه حقيقي مش زي مابيتهيألي كل يوم، احترت أصحيهم ولا هو هيخلص قبلها»، وكتب آخر: «طب كويس طلعت مش تهيئات وناس كتير حست بالزلزال»، بينما قال آخر: «شعب مصر عمل ترند في وقت تاريخي يدخل بيه جينيس ريكور 12 دقيقة».

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.