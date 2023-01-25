تعليم سوهاج: 6 إجراءات لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني بامتحانات الشهادة الإعدادية

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، لـ«الوطن» إن مديرية التربية والتعليم نجحت هذا العام في الحد كثيرًا من ظاهرة الغش بالامتحانات بالمحافظة، خاصة الغش الإلكتروني بامتحانات الشهادة الإعدادية وذلك بمختلف اللجان منذ بداية الامتحانات حتى نهايتها اليوم.

إجراءات التربية والتعليم لمنع الغش

وأضاف وكيل تعليم سوهاج أن المديرية اتخذت عدة إجراءات، للحد من الغش بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية بالمحافظة، منها طباعة أوراق الأسئلة بطريقة مختلفة هذا العام لتحمل أوراق الأسئلة أكوادًا مختلفة تعمل على تحديد أماكن أي محاولة للغش الإلكتروني.

كما تم تقسيم أوراق الأسئلة بحسب عدد اللجان الفرعية ووضعها داخل أكياس بلاستيك محكمة الغلق غير قابلة للفتح وإعادة إغلاقها لتفتح فقط داخل لجان الامتحانات الفرعية بمعرفة الملاحظين وقبل ثوان من توزيعها عليهم، وتسليم أوراق الأسئلة لمراكز التوزيع الفرعية على 4 دفعات وليس دفعة واحدة، وتوفير عضو متابعة مقيم داخل كل مركز توزيع فرعي طوال فترة امتحانات الشهادة الاعدادية.

الحد من ظاهرة الغش

وأوضح وكيل تعليم سوهاج، أن هذه الإجراءات نجحت كثيرا في الحد من ظاهرة الغش الالكتروني في لجان الامتحانات إلا أن السعي في طريق القضاء على ظاهرة الغش، ولكن نحتاج إلى إرادة حقيقية ووعي لدى أولياء الأمور والمجتمع المحلي بالآثار السلبية لظاهرة الغش.