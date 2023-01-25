قناة القاهرة الإخبارية تستعرض تقريرا عن زيارة السيسي إلى الهند

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا عن العلاقات بين مصر والهند، وزيارة رئيس عبدالفتاح السيسي لنيودلهي، وجاء بالتقرير، إن زيارة من نوع خاص يبدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند تزامنًا مع احتفالات القاهرة ونيودلهي بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبحسب وزارة الشؤون الخارجية الهندية فإنَّ الرئيس السيسي يزور نيودلهي لمدة 3 أيام بدعوة من رئيس وزراء الهندي باعتباره ضيف شرف الاحتفال بيوم الجمهورية الرابع والسبعين للهند.

الخارجية الهندية قالت في بيانها إن نيودلهي والقاهرة تشتركان في علاقات دافئة وودية

وتخللت زيارة الرئيس السيسي محادثات على مستوى الوفود مع رئيس الوزراء الهندي بشأن القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيانها إنَّ نيودلهي والقاهرة تشتركان في علاقات دافئة وودية تتميز بروابط حضارية وثقافية واقتصادية وروابط عمية الجذور بين الشعوب، وأضاف بيان الخارجية أن العلاقة المصرية متعددة الأوجه، وتقوم على التزام تعزيز النمو الاقتصادي والتعاون في مجلات الدفاع والأمن والتقارب في القضايا الإقليمية والعالمية.