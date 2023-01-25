نانسي عجرم تروج لأغنيتها الجديدة «بدي حدا حبو» (فيديو)

روجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لأغنيتها الجديدة «بدي حدا حبو».

ونشرت نانسي عجرم، البرومو الدعائي للأغنية، وعلقت عليه: «قرّب عيد الحب! متحمسين؟ بدي حدا حبو، بكرا الساعة 6 على قناتي الرسمية عبر اليوتيوب».

أغنية يا عيد

وطرحت الفنانة نانسي عجرم، الشهر الماضي، تزامنا مع احتفالات العام الجديد، أغنية «يا عيد» من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع باسم رزق، وإخراج سمير سرياني، وشارك نانسي في الكليب أسرتها «زوجها وبناتها» وساد الكليب أجواء احتفالات عيد الميلاد.

كما حقق كليب على شانك نجاحا كبيرا؛ إذ حقق ملايين المشاهدات وتصدر التريند عدة أسابيع.

الأغنية من ألحان بلال سرور، توزيع هاني يعقوب، ستوديو ميكستايب هادي شرارة، ميكس وماستر: إيلي بربر، والفيديو كليب من إخراج ليلى كنعان.